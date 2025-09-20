Assine
Internacional

Trump ameaça Venezuela com consequências 'incalculáveis' se não aceitar retorno de migrantes

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
20/09/2025 14:42

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou neste sábado (20) a Venezuela com consequências "incalculáveis" se o país não aceitar de volta os migrantes deportados, em um momento de grande tensão entre os dois países. 

"Queremos que a Venezuela aceite imediatamente todos os prisioneiros e pessoas de instituições mentais... forçadas a entrar nos Estados Unidos da América", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social, antes de acrescentar que, em caso contrário, "o preço que pagarão será incalculável".

