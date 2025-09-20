Líder Liverpool vence Everton (2-1) e mantém campanha 100% na Premier League
compartilheSiga no
O Liverpool venceu o clássico contra o Everton por 2 a 1 neste sábado (20), em Anfield, chegando assim à quinta vitória em cinco jogos da Premier League.
O atual campeão inglês abriu 2 a 0 em menos de trinta minutos, mas perdeu o controle e a solidez no segundo tempo, um mau hábito que vem sofrendo neste início de temporada e que foi aproveitado por Idrissa Gueye (58').
A equipe comandada pelo técnico Arne Slot conseguiu resistir até o final, em um dos clássicos mais intensos da Inglaterra.
Em um duelo acirrado, o treinador optou por deixar seus dois reforços, Florian Wirtz e Alexander Isak, no banco. O primeiro ainda não se adaptou à intensidade da Premier League, e o segundo está sem ritmo.
Em seu lugar, Hugo Ekitiké, que também chegou nesta temporada, teve uma atuação completa na posição de camisa 9, com excelente envolvimento defensivo, bastante movimentação ofensiva e o segundo gol do Liverpool.
O holandês Ryan Gravenberch lhe deu um passe preciso, que ele dominou e finalizou por entre as pernas do goleiro Jordan Pickford (29'). Foi seu terceiro gol no campeonato inglês.
Gravenberch, um dos jogadores-chave neste início da temporada dos 'Reds', abriu o placar com um toque sutil, mas brilhante, finalizando um cruzamento perfeito de Mohamed Salah por cima da defesa (11').
No segundo tempo, no gol do Everton, a defesa do Liverpool cedeu espaço e permitiu uma bela jogada ofensiva: Jack Grealish avançou pela direita e cruzou, Iliman Ndiaye deu assistência para Gueye, que chutou forte (58').
Com 15 pontos, o Liverpool tem seis de vantagem sobre seu perseguidor mais próximo, o Arsenal (2º), que recebe o Manchester City (8º, 6 pontos) no domingo.
Os 'Reds' ainda não perderam um clássico diante de sua torcida no século 21: o Everton, no entanto, venceu um nesses 25 anos em Anfield... Mas isso foi em 2021, em um estádio vazio devido à pandemia de Covid.
--- Jogos da 5ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:
- Sábado:
Liverpool - Everton 2 - 1
Burnley - Nottingham
Brighton - Tottenham
West Ham - Crystal Palace
Wolverhampton - Leeds
(13h30) Manchester United - Chelsea
(16h00) Fulham - Brentford
- Domingo:
(10h00) AFC Bournemouth - Newcastle
Sunderland - Aston Villa
(12h30) Arsenal - Manchester City
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Liverpool 15 5 5 0 0 11 5 6
2. Arsenal 9 4 3 0 1 9 1 8
3. Tottenham 9 4 3 0 1 8 1 7
4. AFC Bournemouth 9 4 3 0 1 6 5 1
5. Chelsea 8 4 2 2 0 9 3 6
6. Sunderland 7 4 2 1 1 5 3 2
7. Everton 7 5 2 1 2 6 5 1
8. Manchester City 6 4 2 0 2 8 4 4
9. Crystal Palace 6 4 1 3 0 4 1 3
10. Newcastle 5 4 1 2 1 3 3 0
11. Fulham 5 4 1 2 1 3 4 -1
12. Brentford 4 4 1 1 2 5 7 -2
13. Brighton 4 4 1 1 2 4 6 -2
14. Manchester United 4 4 1 1 2 4 7 -3
15. Nottingham 4 4 1 1 2 4 8 -4
16. Leeds 4 4 1 1 2 1 6 -5
17. Burnley 3 4 1 0 3 4 7 -3
18. West Ham 3 4 1 0 3 4 11 -7
19. Aston Villa 2 4 0 2 2 0 4 -4
20. Wolverhampton 0 4 0 0 4 2 9 -7
./bds/jta/pm/an/mab/aam