Internacional

Ministério da Defesa da Rússia nega ter violado o espaço aéreo da Estônia

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/09/2025 19:52

O Ministério da Defesa da Rússia negou nesta sexta-feira (19) que três de seus aviões de combate MIG-31 tenham entrado ilegalmente no espaço aéreo da Estônia, após a Otan enviar caças para interceptá-los.

O governo de Moscou afirmou que os jatos estavam em um "voo programado... em estrita conformidade com os regulamentos internacionais do espaço aéreo e não violaram as fronteiras de outros Estados, conforme confirmado pelo monitoramento".

bur/phz/dga/mel/mvl/am

Tópicos relacionados:

conflito estonia otan russia

