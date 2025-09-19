Lyon vence Angers e iguala pontuação do líder PSG

O Lyon venceu o Angers por 1 a 0 sexta-feira (19), na abertura da 5ª rodada do Campeonato Francês, e igualou a pontuação do líder Paris Saint-Germain, que permanece no topo da tabela pelo melhor saldo de gols.

O gol da noite foi marcado no segundo tempo pelo meio-campista americano Tanner Tessmann (65'), aproveitando sobra de bola após cobrança de escanteio.

O Lyon dominou o jogo e poderia ter ampliado o placar, mas saiu com a vitória graças a duas grandes defesas do goleiro Dominik Greif na reta final.

Com o resultado, o Lyon chega aos mesmos 12 pontos do PSG, que domingo terá o clássico contra o Olympique de Marselha (7º) fora de casa.

Por sua vez, o Angers (12º) permanece com 5 pontos, depois de vencer apenas na primeira rodada (1 a 0 sobre o Paris FC).

No sábado, o Lille (3º, 10 pontos) pode assumir provisoriamente a liderança em caso de vitória sobre o Lens (8º).

-- Jogos da 5ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Lyon - Angers 1 - 0

- Sábado:

(12h00) Nantes - Rennes

(14h00) Brest - Nice

(16h05) Lens - Lille

- Domingo:

(10h00) Paris FC - Strasbourg

(12h15) Auxerre - Toulouse

Le Havre - Lorient

Monaco - Metz

(15h45) Olympique de Marselha - PSG

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 12 4 4 0 0 10 3 7

2. Lyon 12 5 4 0 1 7 3 4

3. Lille 10 4 3 1 0 13 5 8

4. Monaco 9 4 3 0 1 8 5 3

5. Strasbourg 9 4 3 0 1 5 3 2

6. Rennes 7 4 2 1 1 5 6 -1

7. Olympique de Marselha 6 4 2 0 2 9 4 5

8. Lens 6 4 2 0 2 5 5 0

9. Nice 6 4 2 0 2 5 5 0

10. Toulouse 6 4 2 0 2 7 8 -1

11. Paris FC 6 4 2 0 2 7 9 -2

12. Angers 5 5 1 2 2 3 4 -1

13. Le Havre 3 4 1 0 3 5 7 -2

14. Nantes 3 4 1 0 3 1 3 -2

15. Auxerre 3 4 1 0 3 3 6 -3

16. Lorient 3 4 1 0 3 5 12 -7

17. Brest 1 4 0 1 3 5 10 -5

18. Metz 1 4 0 1 3 3 8 -5

fjt/cto/bc/cb