Internacional

Exército dos EUA anuncia que matou liderança do Estado Islâmico na Síria

AFP
AFP
AF
AFP
Repórter
19/09/2025 16:40

Forças dos Estados Unidos mataram um alto responsável do grupo Estado Islâmico (EI) durante um ataque na Síria nesta sexta-feira (19), anunciou um comando regional do Exército americano.

"Omar Abdul Qader era um membro do ISIS [um dos acrônimos pelos quais é conhecido o grupo Estado Islâmico] que buscava ativamente atacar os Estados Unidos", disse o comando militar central americano (CENTCOM) em comunicado.

"Sua morte interrompe a capacidade da organização terrorista de planejar e executar futuros ataques que ameacem os americanos e nossos parceiros", acrescentou o CENTCOM.

É a segunda incursão -- termo que indica que as forças americanas já estavam no terreno -- na Síria em menos de dois meses, após outra na qual o CENTCOM disse ter matado um líder do EI no final de julho.

O EI tomou vastos territórios em 2014 na Síria e no Iraque antes de sua derrota em 2019 pelas forças curdas sírias apoiadas pela coalizão internacional, em meio a uma guerra civil no país.

Desde então, o EI sofreu fortes derrotas em ambos os países, embora periodicamente os Estados Unidos ataquem remanescentes deste grupo para prevenir seu ressurgimento.

