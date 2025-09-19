Conmebol reconhece erro de arbitragem na expulsão de Plata contra o Estudiantes

A Conmebol reconheceu, nesta sexta-feira (19), que a arbitragem errou ao expulsar o atacante Gonzalo Plata, do Flamengo, na vitória do time carioca sobre o Estudiantes por 2 a 1, no Maracanã, no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.

Plata foi expulso ao receber o segundo cartão amarelo do árbitro colombiano Andrés Rojas, aos 37 minutos do segundo tempo, por uma suposta falta cometida sobre o zagueiro argentino Facundo Rodríguez na área do Estudiantes, que então perdia por 2 a 0 e, minutos depois, conseguiu diminuir para 2 a 1.

A expulsão do atacante equatoriano gerou muita reclamação por parte dos jogadores e da comissão técnica do Flamengo, tanto dentro de campo como em declarações à imprensa após a partida.

"Infelizmente, por uma catástrofe do árbitro, aconteceu o que aconteceu", disse em entrevista coletiva o técnico rubro-negro, Filipe Luís, ao considerar que a interferência da arbitragem reanimou o time argentino.

Em um vídeo divulgado nesta sexta-feira, a Conmebol analisou a jogada em questão e concluiu que não houve infração do atacante do Flamengo.

"O árbitro observa a ação e sanciona incorretamente o jogador rubro-negro, expulsando por duplo cartão", afirmou o especialista de arbitragem da confederação sul-americana.

O analista da Conmebol destacou que, no entanto, o protocolo do VAR e as regras do futebol permitem que a arbitragem de vídeo intervenha somente em quatro situações: gols, pênaltis, cartão vermelho direto e confusão de identidade.

"Por não configurar nenhum desses incidentes, já que não é uma infração de cartão vermelho direto, o VAR não pode interferir", explicou.

O jogo de volta entre Flamengo e Estudiantes será na próxima quinta-feira, na Argentina, e o time brasileiro precisa de pelo menos um empate para avançar à semifinal da Libertadores.

