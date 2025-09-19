Reino Unido lança portal na dark web para recrutar espiões contra a Rússia

O MI6, o serviço de inteligência britânico, lançou nesta sexta-feira (19) um portal na chamada "dark web" (internet obscura) para recrutar espiões na Rússia e em outros países, e facilitar comunicações seguras com eles.

O portal, chamado Silent Courier (Mensageiro Silencioso), permite a qualquer pessoa com acesso a informações sensíveis relacionadas ao terrorismo ou atividades de inteligência hostis ao Reino Unido entrar em contato de maneira segura com as autoridades, disse a agência.

"Nossa porta virtual está aberta", disse o chefe em fim de mandato do MI6, Richard Moore, aos potenciais espiões durante o lançamento do portal.

"À medida que o mundo muda e as ameaças que enfrentamos se multiplicam, devemos garantir que o Reino Unido esteja sempre um passo à frente de nossos adversários", disse a ministra das Relações Exteriores, Yvette Cooper.

"Agora estamos reforçando seus esforços com tecnologia de ponta para que o MI6 possa recrutar novos espiões para o Reino Unido, na Rússia e em todo o mundo", acrescentou.

A "dark web", ou "internet obscura", é uma parte da Internet que só pode ser acessada com um navegador especializado e é usada para navegar de maneira privada e anônima, por isso serve tanto para atividades legais quanto ilegais.

O MI6 aconselhou os usuários a utilizarem o navegador especializado Tor para acessar a web e evitarem usar dispositivos e contas de e-mail que possam vinculá-los, para não levantar suspeitas.

Se o uso do Tor estiver proibido, o MI6 aconselhou os usuários a utilizarem VPNs para navegar de maneira anônima.

jwp/har/js/rnr/meb/dd/aa