Talibãs libertam casal britânico detido por quase oito meses no Afeganistão

As autoridades talibãs libertaram, nesta sexta-feira (19), um casal britânico que se reuniu com seus familiares ao chegar ao Catar, um país mediador, após quase oito meses de detenção no Afeganistão.

O avião de Peter e Barbie Reynolds, 80 anos e 76 anos respectivamente, pousou em Doha, a capital catari, após decolar de Cabul, a capital afegã.

O Catar é o interlocutor privilegiado entre os talibãs, que retornaram ao poder no Afeganistão em 2021, e a comunidade internacional, que não os reconhece, com exceção de Moscou.

"Fomos tratados muito bem, estamos ansiosos para rever nossos filhos", disse Barbie Reynolds, com um lenço vermelho cobrindo seu cabelo, antes de embarcar.

Os talibãs recusaram explicar por que prenderam o casal em fevereiro enquanto estavam voltando para casa.

Ambos deverão passar por exames médicos antes de seu retorno a Londres no sábado em um avião comercial, indicou um diplomata do Catar.

O casal, que tem quatro filhos, casou-se em Cabul em 1970 e dirige há anos uma associação que oferece programas educacionais para crianças e mulheres.

Os cônjuges também adquiriram a nacionalidade afegã e as autoridades talibãs insistiram que os julgaram como cidadãos daquele país, sem nunca chegar a anunciar as acusações que lhes foram imputadas.

Quando os talibãs voltaram ao poder em 2021, o casal permaneceu no Afeganistão contra as recomendações da embaixada britânica.

O casal foi inicialmente detido em uma prisão de segurança máxima, "depois em celas subterrâneas, sem luz natural, antes de ser transferido" para os serviços de inteligência em Cabul, informaram especialistas da ONU.

A família do casal havia feito repetidos pedidos para sua libertação, alegando seu delicado estado de saúde.

Dezenas de cidadãos estrangeiros foram presos no Afeganistão desde o retorno ao poder dos talibãs.

