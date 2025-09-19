Estônia denuncia violação 'sem precedentes' de seu espaço aéreo por três caças russos

O Ministério das Relações Exteriores da Estônia denunciou que três caças russos MIG-31 violaram o espaço aéreo deste país báltico, membro da União Europeia e da Otan, nesta sexta-feira (19).

"A incursão ocorreu sobre o Golfo da Finlândia, onde três caças MIG-31 da Federação da Rússia entraram no espaço aéreo estoniano (...) e permaneceram lá por um total de 12 minutos", afirmou a Chancelaria em um comunicado, no qual classificou o ato como uma "imprudência sem precedentes".

