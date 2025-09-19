Assine
Conselho de Segurança da ONU votará nesta sexta-feira sanções ao Irã por programa nuclear

AFP
AFP
19/09/2025 10:27

O Conselho de Segurança da ONU votará na sexta-feira(19) sobre a possibilidade de impor novamente sanções ao Irã por seu programa nuclear, informaram fontes diplomáticas, após Reino Unido, França e Alemanha solicitarem a sessão. 

Os três países europeus, signatários do Plano de Ação Conjunto Global destinado a evitar que Teerã obtenha armas nucleares, alegam que o Irã não cumpriu suas promessas sob o tratado de 2015.

gw/dw/mr/nn/jc

