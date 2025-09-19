Assine
Internacional

Rai Benjamin tem resultado confirmado após recurso e é campeão; Alison dos Santos leva a prata

AFP
AFP
19/09/2025 10:01

Após o anúncio da desclassificação pouco após a final dos 400 metros com barreira, o americano Rai Benjamin teve o resultado confirmado após um recurso e é o novo campeão mundial da prova, na qual o brasileiro Alison dos Santos levou a medalha de prata.

Por alguns minutos, o corredor paulista, segundo na prova com o tempo de 46.84, foi considerado o campeão devido à desclassificação, mas retornou ao segundo lugar, atrás de Benjamin, que venceu com o tempo 46.52.

O catari Abderrahman Samba (47.06) levou o bronze, enquanto o defensor do título, o norueguês Karsten Warholm, ficou em quinto lugar (47.58).

Tópicos relacionados:

