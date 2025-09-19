Itália concede cidadania italiana a apresentadora da Fox News

O governo de extrema direita da primeira-ministra italiana Giorgia Meloni decidiu conceder a cidadania italiana a uma jornalista americana da Fox News, emissora próxima ao presidente Donald Trump, para celebrar sua "contribuição para o fortalecimento" das relações entre os dois países.

"A senhora Bartiromo, ao longo de sua carreira de mais de 30 anos como jornalista, contribuiu significativamente para o fortalecimento das relações entre Itália e Estados Unidos, mantendo seu compromisso constante com as instituições italianas", afirmou o governo italiano em um comunicado.

A proposta de concessão da cidadania italiana a Maria Bartiromo foi apresentada pelo ministro do Interior, Matteo Piantedosi, por "méritos excepcionais" e aprovada em reunião do Conselho de Ministros na quinta-feira.

No entanto, ainda precisa da aprovação do chefe de Estado italiano, o presidente Sergio Mattarella.

Bartiromo é uma renomada jornalista de economia e apresentadora de televisão que trabalha para a Fox News, de propriedade do magnata da mídia Rupert Murdoch.

Tanto nas redes sociais quanto na mídia, ela frequentemente menciona com orgulho sua ascendência italiana: seu avô, Carmine, chegou aos Estados Unidos aos 11 anos.

A concessão da cidadania italiana à apresentadora está em conformidade com as normas, mesmo depois que o governo Meloni tornou os requisitos para a obtenção do passaporte italiano mais rigorosos este ano.

Anteriormente, pessoas que comprovassem laços sanguíneos de até quatro gerações podiam se candidatar, mas agora elas precisam ter um pai ou avô italiano.

A decisão de conceder cidadania à jornalista virou manchete na Itália, devido ao apoio de Bartiromo ao presidente dos EUA, Donald Trump, e às acusações de que ela espalha teorias da conspiração.

