Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Sindicatos dão 'ultimato' ao governo francês para que responda às suas 'reivindicações'

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/09/2025 09:04

compartilhe

Siga no

Os sindicatos franceses deram nesta sexta-feira (19) um "ultimato" ao primeiro-ministro Sébastien Lecornu para que responda "às suas reivindicações", antes de decidir se convocam novas manifestações, um dia depois de levar centenas de milhares de pessoas às ruas.

Entre 500.000 pessoas, segundo as autoridades, e "mais de um milhão", para o sindicato CGT, pediram na quinta-feira nas ruas que o governo abandone seu projeto de cortes nos serviços públicos e aumente os impostos sobre os super-ricos em seus orçamentos de 2026.

"Se antes de 24 de setembro não responder às reivindicações, as organizações sindicais se reunirão para decidir muito rapidamente um novo dia de greve e manifestações", alertam os oito principais sindicatos em seu "ultimato" conjunto.

Em um comunicado, as centrais sindicais detalham seus pedidos: abandonar o projeto de orçamento do ex-primeiro-ministro François Bayrou, tributar mais as grandes fortunas, reverter o aumento da idade de aposentadoria para 64 anos, entre outros.

"As reivindicações" dos manifestantes "estão no centro das consultas" iniciadas com as forças políticas e sindicais, respondeu à noite o primeiro-ministro de centro-direita no X, anunciando que receberia os sindicatos "nos próximos dias".

Lecornu multiplica os contatos com os partidos para conseguir que o Parlamento, onde está em minoria, aprove seu projeto de orçamento --que ainda não foi revelado-- e não derrube o governo, como aconteceu com seus dois antecessores.

Esse último cenário agravaria ainda mais a profunda crise política iniciada em 2024 com uma fracassada antecipação das eleições legislativas e a pressão pela renúncia do presidente Emmanuel Macron, cujo mandato termina em 2027.

tjc/pb/dd/jc 

Tópicos relacionados:

francia governo greve manifestacao orcamento sindicatos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay