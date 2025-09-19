Assine
Israel promete empregar 'força sem precedentes' na Cidade de Gaza e exige saída de moradores

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/09/2025 07:27

O Exército israelense alertou nesta sexta-feira (19) que empregará uma "força sem precedentes" na Cidade de Gaza e exigiu que os moradores fujam para o sul, depois de anunciar o fechamento de uma rota de saída provisória aberta 48 horas antes.

"A partir deste momento, a estrada Salah al-Din está fechada ao tráfego na direção sul. As Forças de Defesa de Israel continuarão atuando com uma força sem precedentes contra o Hamas e outras organizações terroristas", escreveu o porta-voz militar israelense em língua árabe, Avichay Adraee, na rede social X.

A única rota possível em direção ao sul é seguir pela rua Al-Rashid, acrescentou. Ele pediu aos moradores que "aproveitem esta oportunidade e se unam às centenas de milhares de residentes da cidade que seguiram para o sul, para a zona humanitária".

