Banco do Japão mantém taxa de juros em 0,5%

19/09/2025 06:07

O Banco do Japão (BoJ) anunciou nesta sexta-feira (19) a manutenção da taxa básica de juros em 0,5%, como era aguardado, com a perspectiva de um aumento nos próximos meses, segundo vários economistas.

O anúncio aconteceu poucas horas após o governo revelar o índice de inflação para o mês de agosto, que desacelerou a 2,7%, em parte devido aos subsídios estatais para a energia, depois que os preços do arroz registraram um aumento de 68,8% em termos anuais. 

O BoJ, no entanto, também anunciou que venderá ativos financeiros para manter as taxas reduzidas, incluindo fundos negociados na Bolsa, o que estabelece uma nova fase de sua política de ajuste monetário.

"O crescimento econômico do Japão provavelmente será moderado, já que o comércio e outras políticas em cada jurisdição levam a uma desaceleração das economias estrangeiras e a uma redução nos lucros corporativos nacionais", afirmou o BoJ em um comunicado.

