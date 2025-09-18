Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Tremor de magnitude 6,1 sacode o leste da Indonésia, diz USGS

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
18/09/2025 19:48

compartilhe

Siga no

Um sismo de pouca profundidade e magnitude 6,1 sacudiu nesta sexta-feira (18) a província de Papua Central, no leste de Indonésia, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

O epicentro foi localizado 28 quilômetros ao sul da cidade de Nabire.

Enquanto o USGS reportou uma magnitude de 6,1 e uma profundidade de dez quilômetros, a agência indonésia BMKG comunicou uma magnitude de 6,6 e uma profundidade de 24 quilômetros, e indicou várias réplicas de menor intensidade.

A Indonésia sofre terromotos constantes devido à sua localização no Anel de Fogo do Pacífico, área que circunda a maior parte de este oceano e é caracterizada por uma forte atividade sísmica.

Neste mesmo Anel de Fogo, o USGS também reportou nesta sexta um tremor de magnitude 7,8 no litoral da península de Kamchatka, no extremo leste da Rússia.

des/liu/mm/hgs/cjc/rpr

Tópicos relacionados:

indonesia terremoto

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay