Internacional

Incêndio florestal deixa um morto no noroeste da Espanha

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
18/09/2025 19:21

Um homem de 66 anos morreu em um incêndio florestal em Villarejo de Órbigo, em Castela e Leão, uma região do noroeste da Espanha que tem sido especialmente afetada pelas chamas que assolam o país durante o verão europeu.

No início da noite, houve um pedido de assistência "para atender um homem que sofreu queimaduras em um incêndio florestal em Villarejo de Órbigo. Os serviços de saúde confirmam no local o falecimento de um homem de 66 anos", informaram nesta quinta-feira (18) os serviços de emergência na rede social X.

As regiões oeste e noroeste da Espanha viram-se afetadas neste verão por incêndios devastadores, assim como o vizinho Portugal.

Quatro pessoas morreram em cada um desses países durante esta onda de incêndios que arrasou cerca de 330 mil hectares na Espanha e cerca de 250 mil em poucas semanas em Portugal, segundo o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS, na sigla em inglês).

Tópicos relacionados:

emergencia espanha incendio portugal

