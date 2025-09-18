Sem Estêvão e Endrick, Ramon Menezes convoca Seleção para o Mundial Sub-20

Sem Estêvão e Endrick, o técnico Ramon Menezes divulgou nesta quinta-feira (18) a lista de convocados da Seleção Brasileira para o Mundial Sub-20, que será disputado no Chile de 27 de setembro a 19 de outubro.

O torneio não coincide com as datas Fifa para jogos entre seleções, por isso os clubes não são obrigados a ceder seus jogadores, como foi o caso dos dois ex-atacantes do Palmeiras.

Sem suas grandes estrelas, o principal nome da lista é o do meia-atacante Pedrinho, do Zenit São Petersburgo.

"A expectativa é sempre gigantesca, em se tratando da Seleção Brasileira", disse Ramon ao apresentar a lista.

O treinador ressaltou o "aprendizado" de jogadores como Pedrinho e Deivid Washington, que fizeram parte do elenco que venceu o Campeonato Sul-Americano em fevereiro, na Venezuela.

O Brasil, cinco vezes campeão mundial sub-20 (1983, 1985, 1993, 2003 e 2007), está no Grupo C, considerado o da "morte", junto com México, Marrocos e Espanha.

-- Convocados:

Goleiros: Felipe Longo (Corinthians/BRA), Lucas Furtado (Vitória de Guimarães/POR) e Otávio (Cruzeiro/BRA).

Defensores: Gilberto (Palmeiras/BRA), Igor Serrote (Al-Jazira/EAU), Leandrinho (Vasco/BRA), Léo Derik (Athletico-PR/BRA), Bruno Alves (Cruzeiro/BRA), Iago (Flamengo/BRA) e João Souza (Flamengo/BRA).

Meio-campistas: Coutinho (Palmeiras/BRA), João Cruz (Athletico-PH/BRA), Murilo (Cruzeiro/BRA), Rhuan Gabriel (Cruzeiro/BRA) e Rayan Lucas (Sporting/POR)

Atacantes: Deivid Washington (Chelsea/ING), Erick Belé (Palmeiras/BRA), Luighi (Palmeiras/BRA), Gustavo Prado (Internacional/BRA), Pedrinho (Zenit São Petersburgo/RUS) e Wesley (Al-Nassr/ASA).

