Internacional

Manchester City vence Napoli (2-0) na 1ª rodada da Champions

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
18/09/2025 18:39

O Manchester City venceu o Napoli por 2 a 0 nesta quinta-feira (18), no Etihad Stadium, pela primeira roda da Liga dos Campeões.

O time italiano ficou com um jogador a menos aos 21 minutos de jogo, quando Giovanni Di Lorenzo foi expulso por fazer uma falta sobre Erling Haaland quando era o último defensor.

Mas, apesar da superioridade numérica, o City encontrou dificuldades e só conseguiu abrir o placar no início do segundo tempo, quando o próprio Haaland completou de cabeça um cruzamento de Phil Foden (56').

Depois do gol, tudo ficou mais fácil para os ingleses, que selaram a vitória após Jeremy Doku invadir a área driblando vários defensores e finalizar rasteiro, passando por baixo do jogador sérvio Milinkovic-Savic (65').

Com a vitória sobre o atual campeão italiano, o time de Manchester vira a página depois do início irregular no Campeonato Inglês (8º colocado com duas vitórias e duas derrotas).

O jogo marcou o retorno ao Etihad Stadium do meia belga Kevin De Bruyne, ídolo do City e que chegou ao Napoli nesta temporada.

Ele começou como titular e foi ovacionado pelo público, mas foi substituído pelo técnico Antonio Conte e deu lugar ao lateral uruguaio Mathítas Olivera para o reajuste da equipe após a expulsão de Di Lorenzo.

iga/pm/cb/rpr

Tópicos relacionados:

champions eng fbl ita liga

