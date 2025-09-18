Espanha desbanca Argentina do topo do ranking da Fifa; Brasil cai para 6º

A seleção espanhola de futebol voltou a liderar o ranking da Fifa, pela primeira vez desde 2024, enquanto a Argentina, que estava no topo desde abril de 2023, caiu para terceiro, superada também pela França, de acordo com a lista publicada nesta quinta-feira (18).

O Brasil, que na última atualização, no dia 10 de julho, era o quinto colocado, foi ultrapassado por Portugal e caiu para a sexta posição, a pior nos últimos nove anos.

A vitória sobre o Chile (3 a 0) e a derrota para a Bolívia (1 a 0), no início de setembro, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, fizeram a Seleção perder 16,9 pontos em relação à lista anterior.

Atual campeã da Europa e finalista da última Liga das Nações da Uefa, a Espanha sobe para a primeira colocação graças aos últimos resultados, com duas vitórias confortáveis sobre Bulgária (3 a 0) e Turquia (6 a 0) nos dois primeiros jogos das Eliminatórias europeias para o Mundial do ano que vem.

"A 'Roja' ocupou pela última vez a primeira posição do ranking em junho de 2014, quando era campeã do mundo e da Europa", lembrou a Fifa em comunicado.

Apesar de já estar classificada para a Copa de 2026, a Argentina perdeu duas posições por conta da derrota para o Equador (1 a 0) na última rodada das Eliminatórias.

Mas a grande novidade do Top 10 é o retorno da Itália (10ª), graças às vitórias sobre Estônia (5 a 0) e Israel (5 a 4).

Outra tetracampeã mundial, a Alemanha segue pagando pelos maus resultados e aparece em 12º na lista.

- Top 20 do ranking da Fifa publicado nesta quinta-feira, 18 de setembro de 2025:

1. Espanha 1.875,37 pontos (+1)

2. França 1.870,92 (+1)

3. Argentina 1.870,32 (-2)

4. Inglaterra 1.820,44

5. Portugal 1.779,55 (+1)

6. Brasil 1.761,6 (-1)

7. Holanda 1.754,17

8. Bélgica 1.739,54

9. Croácia 1.714,2 (+1)

10. Itália 1.710,06 (+1)

11 - Marrocos: 1706,27 (+1)

12 - Alemanha: 1704,27 (-3)

13 - Colômbia: 1692,10 (+1)

14 - México: 1688,38 (-1)

15 - Uruguai: 1673,65 (+1)

16 - Estados Unidos: 1670,04 (-1)

17 - Suíça: 1648,30 (+2)

18 - Senegal: 1645,23

19 - Japão: 1640,47 (-2)

20 - Dinamarca: 1627,64 (+1)

mcd/avl/cb/rpr