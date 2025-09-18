Assine
Internacional

Petróleo cai por temores sobre economia dos EUA

18/09/2025 17:35

As cotações do petróleo perderam terreno nesta quinta-feira (18) por temores de uma desaceleração do crescimento nos Estados Unidos.

O preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em novembro, caiu 0,75%, para 67,44 dólares. Seu equivalente americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI) com vencimento em outubro, também recuou 0,75%, para 63,57 dólares. 

O Federal Reserve (Fed), o banco central americano, reduziu os juros na quarta-feira pela primeira vez este ano. A taxa agora está compreendida no intervalo entre 4% e 4,25%, diante de uma piora no mercado de trabalho nos Estados Unidos. 

"Os demais mercados mostram-se entusiasmados com os cortes de juros do Fed [...], mas o mercado de petróleo, por sua vez, leva mais em conta as razões econômicas que levaram a esta decisão", explicou à AFP John Kilduff, da Again Capital. 

Esta redução deve-se "à desaceleração econômica e, em particular, às dúvidas sobre a solidez do mercado de trabalho americano", detalhou o analista, citando dois fatores que podem afetar negativamente a demanda de petróleo. 

