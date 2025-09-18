Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Europa registrou emissões recordes de carbono devido aos incêndios do verão

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
18/09/2025 13:04

compartilhe

Siga no

A Europa registrou um recorde de emissões de carbono devido aos incêndios florestais deste verão, anunciou nesta quinta-feira (18) o programa europeu de monitoramento do clima Copernicus. 

Após alguns meses de verão no Hemisfério Norte marcados por "uma intensa atividade de incêndios florestais na Europa", particularmente na Península Ibérica, "as emissões anuais totais de carbono estimadas para a União Europeia e o Reino Unido são (...) as mais altas" já registradas desde o início das análises do Copernicus há 23 anos, segundo um comunicado. 

A Península Ibérica enfrentou temperaturas inusualmente elevadas durante todo o mês de agosto, frequentemente ultrapassando os 40 ºC em muitas áreas e chegando aos 45 ºC em pontos do sul. 

O calor persistente intensificou os incêndios florestais, principalmente no norte de Portugal e no oeste e noroeste da Espanha.

dep/jum/vmt/meb/jvb/jc/aa

Tópicos relacionados:

clima europa incendio portugal

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay