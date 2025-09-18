Assine
Dois mortos em ataque na fronteira entre Jordânia e Cisjordânia

18/09/2025 10:44

Um homem armado matou duas pessoas em uma passagem de fronteira entre a Cisjordânia ocupada por Israel e a Jordânia, anunciaram os serviços de socorro israelenses e o exército nesta quinta-feira (18). 

Dois homens, de 20 e 60 anos, ficaram feridos no ataque na passagem de Allenby e foram declarados mortos logo depois, de acordo com o Magen David Adom, o equivalente israelense da Cruz Vermelha. 

"As forças de segurança neutralizaram o terrorista", acrescentou a mesma fonte em um comunicado. 

O Exército israelense afirmou que está investigando os detalhes do ataque. 

Segundo o canal israelense Channel 12, o agressor era um jordaniano que chegou à passagem de fronteira dirigindo um caminhão que transportava ajuda humanitária para a Faixa de Gaza. 

De acordo com o veículo, o agressor abriu fogo e também esfaqueou várias pessoas. Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma faca manchada de sangue e uma arma de fogo no chão. 

Em setembro de 2024, um jordaniano atirou e matou três guardas israelenses na mesma passagem de fronteira antes de ser morto.

