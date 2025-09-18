Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Nvidia investirá US$ 5 bi na Intel

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
18/09/2025 10:16

compartilhe

Siga no

A Nvidia investirá 5 bilhões de dólares (26 bilhões de reais) em seu concorrente Intel em projetos conjuntos, informaram as duas empresas em um comunicado nesta quinta-feira (18).

O acordo determina que as empresas desenvolverão produtos para data centers e PCs, em um contexto de alta demanda por chips de alta performance devido ao boom da inteligência artificial.

Os chips da Nvidia conhecidos como GPUs são muito requisitados por gigantes tecnológicos que constroem centros de dados para aplicações de inteligência artificial.

"Juntos, expandiremos nossos ecossistemas e lançaremos as bases para a próxima era da computação", expressou o fundador e CEO da Nvidia, Jensen Huang.

A Nvidia investirá 5 bilhões de dólares em ações ordinárias da Intel a um preço de compra de 23,28 dólares (123 reais) por ação. O investimento está sujeito a condições de fechamento, incluindo as aprovações regulatórias necessárias, segundo as duas empresas.

lem/abb/rl/dw/bgs/mr/mar/dd/aa

Tópicos relacionados:

bolsa empresas eua intel nvidia tecnologia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay