Israel e Síria devem anunciar acordos de segurança até o final do ano

Síria e Israel, que continuam tecnicamente em estado de guerra, devem anunciar "vários acordos" de segurança até o final do ano, afirmou nesta quinta-feira à AFP uma fonte do ministério sírio das Relações Exteriores em Damasco.

"Há avanços nas negociações com Israel. Teremos vários acordos antes do final do ano, em primeiro lugar acordos militares e de segurança", disse a fonte, que pediu anonimato.

Israel ocupa desde 1967 as Colinas de Golã, que tomou da Síria na Guerra dos Seis Dias.

Os dois países, que travaram vários conflitos desde a criação do Estado de Israel em 1948, permanecem tecnicamente em guerra, porque nunca assinaram um tratado de paz. Ao contrário de outros países vizinhos, como Egito e Jordânia, a Síria nunca normalizou relações com Israel.

A situação mudou em dezembro do ano passado, quando o presidente sírio Bashar al Assad foi deposto por uma coalizão de grupos armados islamistas.

O novo governo liderado pelo ex-jihadista Ahmed al Sharaa afirma que deseja tirar o país do marasmo provocado pela longa guerra civil, iniciada em 2011, e obteve nos últimos meses a suspensão de várias sanções impostas pela UE, Reino Unido e Estados Unidos ao regime repressivo de Assad.

Nesta quinta-feira, o ministro sírio das Relações Exteriores viaja a Washington, o que não acontecia com o país há 25 anos.

"O ministro sírio das Relações Exteriores, Assad al Shaibani, viaja a Washington para discutir a suspensão das sanções restantes", informou uma fonte do ministério, que pediu anonimato.

Em julho, no entanto, Israel bombardeou alvos militares sírios em Damasco, alegando que pretendia proteger a minoria drusa da região de Sweida, que durante uma semana foi cenário de confrontos com as forças do governo de Al Sharaa e com beduínos da área.

Os conflitos, que duraram uma semana, terminaram com quase 1.400 mortes, a maioria drusos, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos.

