AI pede que Estados e empresas interrompam apoio ao 'genocídio' em Gaza

18/09/2025 06:06

A Anistia Internacional (AI) pediu nesta quinta-feira que os Estados e as grandes empresas interrompam as atividades que "contribuem direta ou indiretamente" para o "sistema de apartheid contra os palestinos" e o "genocídio em Gaza", em meio à guerra que Israel trava contra o Hamas. 

A ONG aponta diretamente 15 empresas, israelenses e estrangeiras, sobre as quais a AI "reuniu evidências confiáveis de sua contribuição para as ações ilegais de Israel". 

A lista inclui, entre outras, a fabricante americana de aviões Boeing, cuja munição foi utilizada na Faixa de Gaza; a empresa chinesa de tecnologia Hikvision, líder mundial em reconhecimento facial; e a desenvolvedora americana de software Palantir, que fornece serviços para o Exército e a inteligência de Israel.

Também menciona empresas de caráter exclusivamente não militar, como o fabricante espanhol de material ferroviário CAF ou o conglomerado sul-coreano HD Hyundai, cujos "equipamentos foram amplamente utilizados na destruição" de residências e infraestruturas palestinas nos territórios ocupados. 

O relatório da Anistia segue outro divulgado por mais de 80 ONGs, incluindo a Oxfam e a Liga dos Direitos Humanos, que pediram na segunda-feira aos Estados e empresas, especialmente europeias, que encerrem o "comércio com os assentamentos ilegais" de Israel nos territórios palestinos ocupados.

Na terça-feira, uma comissão internacional de investigação, com mandato da ONU, acusou pela primeira vez Israel de cometer um "genocídio" em Gaza desde outubro de 2023, quando a guerra começou, após um ataque mortal em seu território executado pelo grupo islamista palestino Hamas.

Tópicos relacionados:

conflito gaza israel ong palestinos

