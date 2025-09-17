Assine
Homem armado mata 3 policiais e fere outros 2 na Pensilvânia, EUA

AFP
AFP
17/09/2025 20:13

Um homem armado abriu fogo nesta quarta-feira (17) na Pensilvânia contra cinco policiais, três dos quais morreram e dois ficaram gravemente feridos, informou o chefe de polícia desse estado do leste dos Estados Unidos.

"Cinco agentes das forças da ordem ficaram feridos hoje por disparos, três deles fatalmente", declarou Christopher Paris em uma entrevista coletiva transmitida pela televisão, na qual acrescentou que dois policiais haviam sido transferidos para o hospital em estado crítico e o atirador também faleceu.

ph/aem/dga/mel/rpr/am

Tópicos relacionados:

eua policia

