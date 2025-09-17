Assine
Fundo americano Blackstone promete investimento massivo no Reino Unido

17/09/2025 19:18

O fundo de investimento Blackstone se comprometeu a investir 90 bilhões de libras (US$ 122 bilhões, R$ 646 bilhões) em dez anos no Reino Unido, um dos investimentos de empresas americanas no país revelados nesta quarta-feira (17) por ocasião da visita de Estado de Donald Trump.

No total, os investimentos privados americanos no Reino Unido anunciados desde domingo somam 150 bilhões de libras (US$ 204 bilhões, R$ 1,08 trilhão), um recorde para uma visita oficial a esse Estado, segundo um comunicado do governo britânico.

A importante soma anunciada pela Blackstone, uma promessa de longo prazo sobre a qual não foram dados mais detalhes no comunicado, faz parte de um pacote de 500 bilhões de dólares (R$ 2,65 trilhões) que o diretor-geral do fundo, Steve Schwarzman, anunciou em junho que queria investir na Europa ao longo de uma década.

Nos últimos meses, o fundo aumentou seus investimentos em centros de dados: 7,5 bilhões de euros (8,8 bilhões de dólares, R$ 39,7 bilhões) na Espanha e 16 bilhões de dólares (R$ 84,8 bilhões) para adquirir um operador australiano em 2024.

O governo britânico, que enfrenta um crescimento lento e uma crise política, aproveitou a visita do presidente americano nesta quarta e quinta-feira para multiplicar os anúncios econômicos positivos.

A Microsoft revelou na terça-feira um investimento de 30 bilhões de dólares (R$ 159 bilhões) e o Google de cerca de 6,8 bilhões de dólares (R$ 36 bilhões).

zap-ode/rl/hgs/cjc/am

Tópicos relacionados:

diplomacia eua gb governo ia investimentos

