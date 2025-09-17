Assine
Marcus Thuram brilha na vitória da Inter sobre o Ajax (2-0) na estreia na Champions

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/09/2025 18:53

Dois gols de Marcus Thuram deram a vitória à Inter de Milão sobre o Ajax nesta quarta-feira (17), em Amsterdã, na primeira rodada da Liga dos Campeões.

O atacante francês fez os 'interistas' esquecerem a ausência do capitão Lautaro Martínez, fora da partida devido a dores nas costas.

Thuram brilhou com duas finalizações espetaculares de cabeça. Na primeira, se antecipou para desviar uma cobrança de escanteio milimétrica de Hakan Çalhano?lu pela direita (42').

Poucos segundos antes, o goleiro Yann Sommer, que vem sendo criticado pela torcida neste início de temporada, havia salvado a Inter com duas grandes defesas.

No início do segundo tempo, Thuram voltou a aparecer e, novamente levando a melhor sobre a zaga do Ajax, aproveitou outro escanteio cobrado por Çalhano?lu para fazer o segundo do time italiano (47'). 

Com a desvantagem de dois gols, os holandeses não tiveram forças para reagir e praticamente não criaram situações de perigo para o gol de Sommer até o apito final.

Finalista de duas das três últimas edições da Champions (ambas com derrota), a Inter de Milão, agora comandada pelo técnico romeno Cristian Chivu, começa com o pé direito na competição europeia.

A vitória também dá confiança à equipe após o mau início no Campeonato Italiano, marcado principalmente pela derrota no último fim de semana para a Juventus (4-3).

Na próxima rodada, a Inter enfrentará o Slavia Praga, enquanto o Ajax visitará o Olympique de Marselha.

