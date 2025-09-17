Com gol de Marquinhos, PSG goleia Atalanta (4-0) na estreia na Champions

O Paris Saint-Germain iniciou a sua defesa do título da Liga dos Campeões com uma vitória maiúscula por 4 a 0 sobre a Atalanta, nesta quarta-feira (17), no Parque dos Príncipes, na capital francesa.

Marquinhos, o capitão que ergueu a primeira "Orelhuda" da história do clube com outra goleada (5 a 0 sobre a Inter de Milão em maio), abriu o placar aos três minutos, em uma jogada que mostrou a fome renovada da equipe comandada pelo técnico Luis Enrique.

O zagueiro brasileiro conseguiu roubar a bola praticamente na área adversária, tabelou com Bradley Barcola e recebeu de Fabián Ruiz para marcar.

Sem os lesionados Ousmane Dembélé e Désiré Doué, Luis Enrique assistiu ao primeiro tempo das tribunas para ter uma visão melhor do campo.

Se o primeiro gol foi um esforço coletivo, o segundo contou com uma brilhante jogada individual do georgiano Khvicha Kvaratskhelia (39'), que avançou pela direita e disparou um chute indefensável da entrada da área.

O camisa 7 parecia que ficaria de fora da estreia na Liga dos Campeões. No domingo, ele saiu mancando devido a um desconforto após meia hora de jogo na vitória por 2 a 0 sobre o Lens. Mas ele se recuperou em tempo recorde e voltou em boas condições.

Ainda no primeiro tempo, Barcola converteu com precisão um pênalti (44') cometido por Yunus Musah no onipresente Marquinhos.

- Estreia tranquila de Chevalier -

A Atalanta, que terminou o primeiro tempo sem dar nenhum chute a gol, revitalizou seu ataque com Lazar Samardzic e Nikola Krstovic substituindo Daniel Maldini, filho de Paolo, lenda do Milan, e Charles de Ketelaere.

Mas pouca coisa mudou. No início da segunda etapa (51'), Nuno Mendes recebeu um passe longo de Barcola driblou seus marcadores pela esquerda e chutou no canto do goleiro.

Cinco dias antes da capital francesa sediar a cerimônia da Bola de Ouro, o PSG mostrou ao mundo do futebol que continua sendo a orquestra mais afinada, capaz de garantir nove de seus jogadores entre os 30 indicados ao grande prêmio individual, um recorde.

Entre os indicados estava o goleiro Gianluigi Donnarumma, agora no Manchester City, que foi forçado a sair após a contratação de Lucas Chevalier.

A única mudança na escalação inicial em relação ao elenco da temporada passada foi o ex-goleiro do Lille, que fez sua primeira aparição aos 15 minutos, defendendo uma cabeçada de Mario Pasalic.

O PSG não forçou muito, mas Gonçalo Ramos aproveitou uma falha clamorosa da defesa para fechar a goleada nos acréscimos (90'+1).

