Velocista Fred Kerley, medalhista olímpico, vai competir em evento que permite doping

17/09/2025 18:01

Fred Kerley, duas vezes medalhista olímpico nos 100 metros rasos e atualmente suspenso, se tornou o primeiro atleta americano a se inscrever nos Enhanced Games nesta quarta-feira (17), uma competição na qual os participantes podem usar substâncias para melhorar o desempenho. 

Os Enhanced Games anunciaram em sua conta no X que Kerley participará da primeira edição da icônica corrida de 100 metros que permitirá o uso de substâncias para melhorar o desempenho. 

Os organizadores acrescentaram que a competição segue um protocolo "seguro, legal e com base científica". 

O atleta americano publicou no site dos Enhanced Games que seu objetivo é quebrar o recorde mundial dos 100 metros do jamaicano Usain Bolt, que parou o relógio em 9,58 segundos. 

"O recorde mundial sempre foi o objetivo final da minha carreira", disse Kerley. "Isso agora me dá a oportunidade de dedicar toda a minha energia a superar meus limites e a me tornar o ser humano mais rápido da história". 

Qualquer competidor que quebre um recorde mundial ganha US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,3 milhões pela cotação atual), e o vencedor de cada evento recebe US$ 250.000 (aproximadamente R$ 1,32 milhão).

Kerley conquistou a prata nos 100 metros rasos nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 e o bronze nos de Paris do ano passado. 

Embora tenha conquistado o ouro na mesma prova no Mundial de Atletismo de 2022, ele cumpre atualmente uma suspensão provisória por violar os requisitos de localização para testes antidoping. 

Kerley é o primeiro especialista em atletismo a confirmar sua presença nos Enhanced Games, depois que o nadador australiano James Magnussen, o britânico Ben Proud e o grego Kristian Gkolomeev já se inscreveram. 

O projeto, lançado pelo empresário australiano Aron D'Souza em 2023, gerou polêmica devido ao receio de que pudesse colocar em risco a saúde dos atletas.

Como os atletas estão autorizados a usar drogas proibidas no esporte internacional, como esteroides e hormônios de crescimento humano, a Agência Mundial Antidoping descreveu o uso como um "projeto perigoso e irresponsável". 

A primeira edição dos Enhanced Games, que incluirá natação, corridas de velocidade e levantamento de peso, serão realizados em Las Vegas de 21 a 24 de maio de 2026. 

A World Aquatics, órgão regulador da natação, foi a primeira federação internacional a anunciar que banirá atletas, treinadores e autoridades de seus eventos que participem desse evento. 

Em agosto, os organizadores dos Enhanced Games entraram com uma ação antitruste contra a World Aquatics, a USA Swimming e a Agência Mundial Antidoping em um tribunal dos Estados Unidos.

