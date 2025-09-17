Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Peru exibe fóssil de espécie singular de golfinho de 12 milhões de anos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/09/2025 17:12

compartilhe

Siga no

Paleontólogos apresentaram nesta quarta-feira (17) o fóssil de uma espécie pouco estudada de golfinho marinho, com 12 milhões de anos, encontrado no sul do Peru.

Com três metros e meio de comprimento, o esqueleto petrificado do espécime Lomacetus foi descoberto quase intacto durante escavações no deserto de Ocucaje, cerca de 350 km ao sul de Lima.

"É um tipo de golfinho, um animal que viveu há cerca de 12 milhões de anos", disse à AFP o paleontólogo de vertebrados Mario Gamarra, após uma coletiva de imprensa na sede do Instituto Geológico, de Mineração e Metalurgia (INGEMMET).

Segundo Gamarra, o Lomacetus "é semelhante às atuais toninhas, ou botos-do-mar, que vivem nas costas peruanas".

"Temos um esqueleto quase completo, o que permite realizar estudos mais detalhados sobre todo o animal, como se movia, como nadava, o que comia e quanto tempo vivia", explicou.

Ocucaje é considerada uma região de grande valor para a paleontologia.

Há pouco mais de duas décadas foram encontrados no deserto fósseis de duas baleias-anãs de quatro patas, além de golfinhos, tubarões e outras espécies do período Mioceno, iniciado há cerca de 23 milhões de anos e encerrado há aproximadamente 5 milhões.

cm/vel/mar/lm/rpr

Tópicos relacionados:

animais biologia ciencia paleontologia peru

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay