Internacional

Venezuela inicia exercícios militares em ilha do Caribe em resposta aos EUA

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/09/2025 16:15

A Venezuela iniciou exercícios militares na ilha La Orchila, no norte do país, em resposta ao envio de navios de guerra dos Estados Unidos ao Caribe, anunciou nesta quarta-feira (17) o ministro da Defesa, Vladimir Padrino López.

"Vai haver deslocamentos da defesa aérea com drones armados, drones de vigilância, drones submarinos (...) Vamos implementar ações de guerra eletrônica", disse Padrino López ao afirmar que a Venezuela se defende diante da "voz ameaçadora, vulgar" dos Estados Unidos.

A televisão pública mostrou imagens de embarcações anfíbias e navios de guerra deslocados em La Orchila, onde funciona uma base da Marinha venezuelana.

