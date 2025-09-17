Assine
Fed corta suas taxas de juros em um quarto de ponto percentual, a 4%-4,25%

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/09/2025 15:25

O Federal Reserve (Fed, banco central americano) reduziu suas taxas básicas de juros, nesta quarta-feira (17), em um quarto de ponto percentual pela primeira vez este ano, conforme o esperado pelo mercado, devido a um mercado de trabalho mais fraco.

O Fed reduziu suas taxas básicas de juros para a banda 4%-4,25% e prevê outros dois cortes adicionais para este ano. Apenas o novo governador do Fed, Stephen Miran, cuja nomeação foi impulsionada pelo presidente americano, Donald Trump - crítico ao Fed -, votou contra esta decisão e buscou uma redução maior dos juros.

O comitê monetário do Fed também se mostrou mais otimista sobre o crescimento da economia americana, com uma previsão de 1,6% para este ano frente ao 1,4% projetado em junho.

Tópicos relacionados:

economia eua fed governo inflacao juros macroeconomia

