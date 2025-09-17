China multa adolescentes em quase R$2 milhões após urinarem em prato

Dois adolescentes de 17 anos foram condenados a pagar quase de R$2 milhões após viralizar um vídeo em que urinam em um "hot pot" no restaurante chinês Haidilao, em Xangai.

O ato ocorreu no dia 24 de fevereiro e os jovens, identificados como Tang e Wu pela polícia local, foram filmados e divulgados nas redes sociais, gerando grande repercussão.

Inicialmente, a empresa responsável pelo restaurante solicitou uma multa de 23 milhões de yuans (cerca de R$ 17,1 milhões). No entanto, o tribunal determinou que os adolescentes pagassem 130 mil yuans (aproximadamente R$97 mil) para cobrir os custos de limpeza. Adicionalmente, foram multados em 2,07 milhões de yuans (aproximadamente R$1,5 milhão) por danos à reputação do estabelecimento e perda de faturamento.

O tribunal enfatizou que os acusados tinham plena consciência da ilegalidade de suas ações e das potenciais consequências. Foi declarado que eles cometeram "atos deliberados que afetaram tanto a propriedade quanto a reputação" do restaurante, e que permitiram "conscientemente que o vídeo circulasse nas redes sociais, apesar do seu provável impacto social".

Segundo o portal de notícias local Shine, a responsabilidade pelo pagamento da multa recairá sobre os pais dos jovens. O restaurante usará parte do dinheiro para indenizar quase 4 mil clientes que comeram no restaurante na semana do ocorrido.