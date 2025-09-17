Assine
Guardiola descarta Manchester City como favorito na Champions

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/09/2025 13:13

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, disse em entrevista coletiva nesta quarta-feira (17), um dia antes do jogo contra o Napoli na primeira rodada da Liga dos Campeões, que não vê sua equipe como uma das favoritas ao título continental.

Os 'Citizens', que venceram a Champions em 2023, vêm participando das fases decisivas do torneio nos últimos anos, mas na temporada passada foram eliminados no playoff de acesso às oitavas de final pelo Real Madrid.

Segundo as casas de apostas, Liverpool, Barcelona, Arsenal e Paris Saint-Germain, atual campeão, são os grandes candidatos a levantar a 'Orelhuda'.

Perguntado sobre se via o City como um dos favoritos a conquistar a Champions, Guardiola respondeu: "A princípio, não somos. Temos apenas que desfrutar o momento, o caminho. Estamos felizes de estar aqui e só temos que nos concentrar no jogo de amanhã".

O técnico espanhol também falou sobre o retorno ao Etihad Stadium do meia belga Kevin De Bruyne, que em junho assinou com o Napoli depois de dez anos defendendo o Manchester City.

"Com certeza, é agradável para ele voltar. Estou ansioso para vê-lo depois do jogo. Não me surpreende ele estar jogando tão bem. Os jogadores do nível dele não precisam se adaptar", concluiu Guardiola.

