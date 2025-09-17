Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Alison dos Santos se classifica para final no Mundial de Atletismo

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/09/2025 11:15

compartilhe

Siga no

O brasileiro Alison dos Santos, o norueguês Karsten Warholm e o americano Rai Benjamin se classificaram, nesta quarta-feira (17), para a final dos 400 metros com barreiras do Mundial de Atletismo em Tóquio.

O medalhista olímpico brasileiro foi o segundo na terceira semifinal, com um tempo de 48 segundos e 16 centésimos, o pior tempo entre os oito finalistas.

No entanto, assegurou, sem dificuldades, o seu lugar para disputar pelo pódio, em uma corrida vencida pelo campeão olímpico Benjamin (47.95).

O recordista e campeão mundial Warholm também carimbou sua vaga na final com tranquilidade (47.72), sendo o segundo em sua semifinal. 

O mais rápido no geral entre as semifinais foi o nigeriano Ezekiel Nathaniel (47.47).

Alison dos Santos será o único brasileiro na final de sexta-feira, já que seus dois companheiros, Matheus Lima (48.16, quinto em sua semifinal) e Francisco dos Reis Viana (49.01), não conseguiram avançar.

dr/mcd/yr/fp

Tópicos relacionados:

2025 atlet atletismo bra mundial nor toquio usa wc

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay