Internacional

Papa Leão XIV denuncia deslocamento 'forçado' dos moradores de Gaza

17/09/2025 06:48

O papa Leão XIV expressou nesta quarta-feira (17) sua solidariedade com os moradores de Gaza e denunciou que "mais uma vez" foram deslocados de maneira "forçada", no segundo dia da grande ofensiva terrestre israelense na Cidade de Gaza. 

"Expresso minha profunda solidariedade ao povo palestino em Gaza, que continua vivendo com medo e sobrevivendo em condições inaceitáveis, e que mais uma vez é forçado a deixar sua terra", declarou o papa americano ao final de sua audiência geral semanal no Vaticano.

Centenas de milhares de habitantes da Cidade de Gaza saíram da localidade, o principal núcleo urbano da Faixa, devido à ofensiva israelense, que tem o objetivo declarado de destruir o movimento islamista Hamas.

"Renovo meu apelo por um cessar-fogo, a libertação dos reféns, uma solução diplomática negociada e o pleno respeito ao direito humanitário internacional", enfatizou Leão XIV.

