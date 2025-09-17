Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Viúva de opositor russo Navalny diz que ele morreu envenenado

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/09/2025 06:31

compartilhe

Siga no

A viúva do opositor russo Alexei Navalny, que morreu na prisão em fevereiro de 2024, afirmou nesta quarta-feira (17) que seu marido foi "envenenado" e explicou que sua declaração é baseada em análises efetuadas por laboratórios ocidentais.

"Dois laboratórios de dois países diferentes chegaram, de forma independente um do outro, à conclusão de que Alexei foi envenenado", declarou Yulia Navalnaya no Telegram.

Ela disse que apresentou para análises "mostras biológicas" extraídas do corpo de seu marido após o falecimento em uma colônia penal no Ártico.

bur/blb/avl/mmy/fp

Tópicos relacionados:

politica prisioneiros russia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay