Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

'Futuro melhor é possível': jovens dos EUA processam Trump por mudança climática

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/09/2025 00:07

compartilhe

Siga no

Ar poluído, lares ameaçados por inundações e calor debilitante: um grupo de jovens americanos disse nesta terça-feira (16) que o apoio do presidente Donald Trump à indústria de combustíveis fósseis está passando por cima de seus direitos inalienáveis.

Lighthiser vs. Trump é um caso emblemático de uma tendência mundial de processos judiciais para forçar ações contra a crise climática, diante da inércia política ou da resistência dos dirigentes. 

A ação contesta decretos do governo Trump para fomentar os combustíveis fósseis às custas da energia renovável e outras ações como a demissão de cientistas ou a retirada de relatórios críticos.

"A Constituição dos Estados Unidos protege contra abusos do Poder Executivo por uma ordem executiva que prive crianças e jovens de seus direitos fundamentais à vida e suas liberdades?", questionou Julia Olsons, advogada principal dos 22 demandantes, durante uma audiência nesta terça-feira em um tribunal de Montana.

Michael Sawyer, representante do governo Trump, classificou o caso de "antidemocrático".

"Acabamos de ter uma eleição. Um dos temas principais nessa eleição foi uma perspectiva em disputa sobre emissões, política energética, e agora estão intervindo e pedindo à corte que anule os resultados."

Os jovens demandantes, representados pela organização sem fins lucrativos Our Children's Trust, descreveram como a mudança climática está mudando suas vidas. 

Uma adolescente de Montana relatou como sua família se viu forçada a abandonar sua casa, vítima de um incêndio. 

Outro demandante, Joseph Lee, de 19 anos, lembrou os incêndios florestais na Califórnia no ano passado que destruíram a casa de um amigo. 

"Um futuro melhor é possível", disse Lee, que foi hospitalizado por um golpe de calor que quase lhe causou insuficiência dos órgãos.

O processo busca uma ordem preliminar que poderia abrir as portas para um julgamento completo.

O governo federal, junto com 19 estados de inclinação conservadora e o território de Guam, quer que o caso seja desconsiderado, mas não convocou suas testemunhas.

Apesar de os demandantes terem conseguido uma vitória a nível estadual, o julgamento pode ser levado à Suprema Corte, de maioria conservadora. 

ia/jgc/mvl/mel/rpr

Tópicos relacionados:

clima climatica eua mudanca politica tribunal

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay