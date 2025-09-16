Assine
Austrália e Papua-Nova Guiné adiam assinatura de tratado de defesa mútua

AFP
AFP
16/09/2025 22:37

Austrália e Papua-Nova Guiné decidiram adiar a assinatura prevista para esta quarta-feira (17, data local) de um novo tratado que estabelece um mecanismo de defesa mútua em caso de ataque, anunciaram ambas as partes.

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, e seu colega papuásio, James Marape, tinham previsto assinar o documento em Port Moresby, capital de Papua-Nova Guiné, no momento em que a China busca ampliar sua influência na região.

Contudo, a assinatura vai ocorrer "após os trâmites governamentais em ambos os países", indicaram os governos, sem detalharem o motivo do adiamento.

De acordo com o texto do tratado, ao qual a AFP teve acesso, os dois países "vão atuar para fazer frente ao perigo comum" uma vez que o pacto entre em vigor, em um contexto de "ameaças emergentes para seus interesses nacionais e a segurança regional".

