Modi e Trump trocam mensagens cordiais em meio a negociações comerciais tensas

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, trocaram mensagens cordiais nesta terça-feira (16), apesar das tensas relações entre os dois países após várias semanas de desentendimentos relacionados ao comércio e à guerra na Ucrânia.

Durante uma conversa telefônica, Modi recebeu calorosas felicitações de Trump pelo seu 75º aniversário e elogios pelos esforços para pôr fim à guerra da Rússia na Ucrânia.

"Obrigado pelo seu apoio para pôr fim à guerra entre Rússia e Ucrânia!", escreveu Trump em sua rede Truth Social após a ligação, que descreveu como "maravilhosa". Modi, acrescentou, está fazendo um "trabalho formidável".

Em uma publicação no X, Modi agradeceu Trump e afirmou que estava decidido a consolidar as relações bilaterais. Também apoiou os esforços de Trump para alcançar uma "resolução pacífica do conflito da Ucrânia".

As relações entre Nova Déli e Washington têm sido tensas desde que Trump elevou as tarifas sobre a maioria das exportações indianas para 50% no mês passado, em retaliação às contínuas compras de petróleo russo por parte da Índia, que, segundo autoridades da Casa Branca, contribuem para financiar a guerra na Ucrânia.

No entanto, durante a última semana, os líderes de ambos os países fizeram declarações públicas mais conciliadoras.

Nesta terça-feira, funcionários comerciais indianos e americanos dialogaram em Nova Déli, com a participação do representante comercial adjunto dos Estados Unidos para o Sul e Centro da Ásia, Brendan Lynch.

"As conversas foram positivas e com olhar para o futuro, abrangendo vários aspectos do acordo comercial", afirmou o Ministério do Comércio indiano em comunicado na noite desta terça-feira.

"Decidiu-se intensificar os esforços para alcançar a pronta conclusão de um acordo comercial mutuamente benéfico", acrescentou.

A Índia não conseguiu chegar a um acordo para aliviar sua carga tarifária, apesar de ter sido um dos primeiros países a iniciar negociações comerciais com Washington.

Os exportadores do país mais populoso do mundo já alertaram sobre cancelamento de pedidos e possíveis perdas significativas de empregos devido às tarifas.

A decisão de Trump de aumentar os impostos sobre produtos indianos de 25% para 50% complicou ainda mais a situação.

Especialistas acreditam que, apesar dos avanços de ambas as partes, um acordo comercial ainda exigirá negociações difíceis.

"Qualquer progresso depende de Washington reverter a tarifa de 25% vinculada ao petróleo. Sem isso, não há avanço viável, nem política nem economicamente", disse nesta terça-feira Ajay Srivastava, do Global Trade Research Initiative, um centro de estudos com sede em Nova Déli.

asv/mtp/rnr/jvb/sag/am