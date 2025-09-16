Assine
Qarabag surpreende e vence Benfica (3-2) de virada na Champions

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
16/09/2025 18:52

Após ficar em desvantagem de 2 a 0 no placar, o Qarabag, do Azerbaijão, surpreendeu e conquistou os três pontos na visita ao Benfica, nesta terça-feira (16), pela primeira rodada da Liga dos Campeões. 

No Estádio da Luz em Lisboa, o meio-campista argentino Enzo Barrenechea (6') e o atacante grego Vangelis Pavlidis (16') colocaram o time português na frente, dando a impressão de que os donos da casa conquistariam uma vitória tranquila. 

Mas o atacante cabo-verdiano Leandro Andrade diminuiu aos 30 minutos do primeiro tempo e, na segunda etapa, o colombiano Camilo Durán (48') e o ucraniano Oleksiy Kashchuk (86') viraram o placar, conquistando assim a vitória dos visitantes na maior surpresa da rodada de abertura da Champions.

iga/pm/aam/cb

