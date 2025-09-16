Assine
Real Madrid vence Olympique de Marselha (2-1) de virada na estreia na Champions

16/09/2025 18:31

Kylian Mbappé salvou o Real Madrid mais uma vez com dois pênaltis contra o Olympique de Marselha (2 a 1), nesta terça-feira (16), no Santiago Bernabéu, pela primeira rodada da Liga dos Campeões.

Apesar de Timothy Weah (22') ter colocado o OM na frente, o atacante francês converteu duas penalidades (29' e 81'), dando a vitória para o time 'merengue'. 

O time francês, visivelmente nervoso (Gerónimo Rulli quase desvia a bola para o próprio gol), não conseguiu sair do seu próprio campo devido à pressão da equipe da capital espanhola nos primeiros momentos da partida. 

Aos quatro minutos, Xabi Alonso teve que substituir Trent Alexander-Arnold por Dani Carvajal, após o inglês sentir um desconforto na parte posterior da coxa. 

Mas a ofensiva merengue continuou. Em uma roubada de bola, o argentino Franco Mastantuono, estreante na Liga dos Campeões pelo Real Madrid, acertou a trave, e Mbappé levou outro susto com um chute que Rulli defendeu. 

No entanto, o Olympique Marselha, bem posicionado e paciente, esperou pela oportunidade. O inglês Mason Greenwood recuperou a bola após pressionar e forçar um passe errado de Arda Güler para Dean Huijsen, e tocou para Weah, que bateu forte e superou o goleiro Thibaut Courtois.

Apesar do gol sofrido, o Real Madrid teve pouca dificuldade para empatar graças a um erro de Kondogbia, que derrubou Rodrygo dentro da área. Mbappé cobrou o pênalti com força e Rulli não conseguiu defender. 

Quando parecia que o OM poderia ao menos segurar o resultado após a expulsão de Carvajal por dar uma cabeçada em Rulli (73'), um toque de mão na área do argentino Facundo Medina, ao cair no chão, acabou com qualquer esperança. 

Mbappé, com o sangue frio que costuma mostrar nas cobranças de pênalti, mandou a bola mais uma vez no lado esquerdo. Rulli chegou a tocar nela, mas não conseguiu evitar o gol da vitória do Real Madrid.

