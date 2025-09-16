Assine
Rebeldes maoístas da Índia anunciam que abandonam luta armada

AF
AFP
Repórter
16/09/2025 16:59

Os rebeldes maoístas da Índia anunciaram nesta terça-feira (16) a suspensão unilateral da "luta armada" que vêm travando desde 1967 e se mostraram abertos ao diálogo com as autoridades de Nova Délhi, diante da intensa ofensiva contra suas últimas forças.

"Levando em consideração a nova ordem mundial e a situação nacional, assim como os contínuos apelos do primeiro-ministro, do ministro do Interior e dos altos cargos da polícia, decidimos suspender a luta armada", declarou Abhay, porta-voz do grupo rebelde do Partido Comunista da Índia (maoísta), em um comunicado.

"Estamos prontos para iniciar um diálogo" com o governo, acrescentou o porta-voz.

As autoridades indianas vêm conduzindo uma intensa ofensiva contra os últimos vestígios da rebelião naxalita, chamada assim pelo povo situado ao pé do Himalaia, onde surgiu o movimento guerrilheiro de inspiração maoísta há quase sessenta anos.

Mais de 12 mil rebeldes, soldados e civis perderam a vida desde que um punhado de aldeões se rebelou contra seus senhores feudais em 1967.

