Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Governo resgata 1.400 turistas retidos após protestos em Machu Picchu

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
16/09/2025 14:21

compartilhe

Siga no

O governo peruano informou, nesta terça-feira (16), que resgatou aproximadamente 1.400 turistas retidos perto de Machu Picchu, o famoso sítio arqueológico no sudeste do país, devido a um protesto de dois dias de moradores locais. 

O serviço ferroviário para a cidadela inca está interrompido desde segunda-feira devido a bloqueios de moradores locais que exigem que uma nova empresa assuma o transporte de ônibus da estação ferroviária para Machu Picchu, após o fim de uma concessão de 30 anos. 

Patrimônio da Humanidade desde 1983, Machu Picchu recebe uma média diária de 4.500 visitantes, incluindo um alto número de estrangeiros, segundo dados oficiais.

Como resultado do protesto, pelo menos 2.300 visitantes ficaram retidos, 1.400 dos quais foram resgatados com a ajuda da polícia, que liberou a rota ferroviária à meia-noite de segunda-feira. 

"Coordenamos o traslado dos passageiros que estavam na llaqta (cidadela de Machu Picchu). Transportamos aproximadamente 1.400 turistas", disse a ministra do Comércio Exterior e Turismo, Desilú León, à rádio RPP. 

Segundo a autoridade, outras 900 pessoas permanecem retidas devido a um novo "ataque" na rodovia.

As autoridades não especificaram o número de estrangeiros afetados pelas manifestações.

cm/vel/ad/aa

Tópicos relacionados:

manifestacao peru turismo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay