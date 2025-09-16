Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Barcelona voltará ao estádio Johan Cruyff contra o Getafe

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
16/09/2025 14:15

compartilhe

Siga no

O Barcelona voltará a mandar um jogo no estádio Johan Cruyff, contra o Getafe, no próximo fim de semana, pela 5ª rodada do Campeonato Espanhol, anunciou o clube nesta terça-feira (16).

No último domingo, o time catalão goleou o Valencia por 6 a 0 em sua primeira partida no pequeno estádio que leva o nome do lendário ex-jogador holandês, com capacidade para apenas 6 mil espectadores e onde joga a equipe feminina do Barça.

A diretoria 'blaugrana' propôs várias vezes o retorno ao Camp Nou, que passa por obras para ampliar o número de assentos, uma reforma cujo custo está estimado em 1 bilhão de euros (R$ 6,2 bilhões na cotação atual).

"O clube segue trabalhando intensamente para obter as licenças administrativas necessárias para a abertura do Camp Nou nas próximas rodadas", informou o Barcelona em comunicado.

Segundo a imprensa catalã, a diretoria espera ter a autorização de primeira ocupação, que permitiria o acesso a cerca de 27 mil pessoas, antes do jogo contra a Real Sociedad, no dia 28 de setembro.

No entanto, também de acordo com a mídia local, o Barcelona acredita que o primeiro jogo da Liga dos Campeões como mandante, contra o Paris Saint-Germain, no dia 1º de outubro, será disputado no Estádio Olímpico de Montjuïc.

rsc/mcd/cb/aa

Tópicos relacionados:

esp fbl

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay