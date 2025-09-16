Assine
Fifa compensará clubes com R$ 1,8 bilhão por cederem jogadores a seleções na Copa de 2026

AFP
AFP
16/09/2025 12:37

A Fifa compensará com US$ 355 milhões (R$ 1,8 bilhão na cotação atual) os clubes que cederem seus jogadores para participar da Copa do Mundo de 2026, anunciou a entidade nesta terça-feira (16).

O valor é 70% maior em relação ao que foi distribuído no Mundial de 2022.

Este programa de compensação, fruto do acordo com a Associação de Clubes Europeus (ECA), também se estende aos clubes que cederem jogadores durante as Eliminatórias, mesmo que não participem do torneio do ano que vem, que será organizado em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá.

Na edição disputada há três anos, no Catar, os jogadores das 32 seleções participantes renderam "US$ 209 milhões [cerca de R$ 1 bilhão na cotação da época] entre 440 clubes de 51 federações-membro procedentes das seis confederações", destacou a Fifa.

Na Copa do Mundo de 2026, o número de seleções será ampliado de 32 para 48, com um significativo aumento do número de jogos (de 64 para 104).

