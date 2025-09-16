Vaticano prepara viagem do papa à Turquia e ao Líbano

O Vaticano está preparando uma viagem do papa Leão XIV à Turquia e ao Líbano, que seria a primeira ao exterior de seu pontificado, informaram à AFP fontes da Santa Sé.

Segundo o projeto, estudado há várias semanas, o pontífice viajaria primeiro à Turquia por ocasião do 1700º aniversário do Concílio de Nicéia, um evento fundamental na história do cristianismo, e posteriormente ao Líbano.

A viagem, que duraria pouco menos de uma semana entre o fim de novembro e o início de dezembro, ainda não foi oficializada. No entanto, Leão XIV confirmou em julho sua intenção de visitar a Turquia.

Contactado pela AFP, um porta-voz do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla indicou que o patriarca Bartolomeu I havia convidado o papa para a festa do trono do patriarcado, no dia 29 de novembro em Istambul, e para acompanhá-lo no dia seguinte a Iznik para a comemoração do primeiro concílio de Nicéia.

Nicéia, hoje a cidade de Iznik, localizada a cerca de 100 quilômetros a sudeste de Istambul, sediou no ano 325 o primeiro concílio ecumênico da história do cristianismo, convocado pelo imperador Constantino I.

Aquela assembleia de cerca de 300 bispos do Império Romano estabeleceu as bases doutrinárias que muitas denominações cristãs ainda reconhecem hoje.

Esta viagem estava inicialmente prevista para maio e seria realizada pelo papa Francisco, que faleceu em abril aos 88 anos.

Por outro lado, o patriarca libanês Bechara Rai, chefe da Igreja Maronita, anunciou em agosto em uma entrevista televisiva que Leão XIV viajaria ao Líbano "em dezembro", uma informação que a Santa Sé não comentou.

Se concretizada, esta seria a primeira viagem ao exterior do novo líder da Igreja Católica desde sua eleição, em 8 de maio.

O antecessor de Leão XIV, o papa Francisco, visitou a Turquia em 2014, onde se reuniu com o presidente Recep Tayyip Erdogan, em uma visita focada no diálogo ecumênico e na questão migratória.

O último papa a visitar o Líbano foi Bento XVI, em setembro de 2012.

Leão XIV recebeu em junho no Vaticano o presidente do Líbano, Joseph Aoun, cristão maronita, que lhe entregou um convite para visitar este país multiconfessional.

