Morre Robert Redford, lenda de Hollywood

Robert Redford, ícone do cinema americano das últimas seis décadas, morreu nesta terça-feira (16) em Utah aos 89 anos, anunciou seu agente.

Redford faleceu enquanto dormia e não foi divulgada uma causa específica de sua morte, segundo um comunicado de Cindi Berger, CEO da empresa de relações públicas Rogers & Cowan PMK.

O presidente americano, Donald Trump, prestou homenagem ao artista. "Por vários anos, não houve ninguém melhor que Robert Redford", disse ao sair da Casa Branca, quando um jornalista o informou sobre a morte do ator. "Houve uma época em que era o mais famoso. Foi imenso", disse.

Com sua beleza e talento, Robert Redford foi um ambientalista comprometido, independente e próspero.

O galã de cabelos volumosos estreou em grande estilo ao lado de Paul Newman como o simpático criminoso no faroeste "Butch Cassidy" (1969). Também estrelou outros grandes clássicos, como "Golpe de Mestre" (1973) e "Todos os Homens do Presidente" (1976).

Após 20 anos como ator, passou para trás das câmeras, tornando-se um diretor vencedor do Oscar, por "Gente como a Gente" (1980), e cofundador do Festival de Cinema de Sundance para aspirantes a cineastas independentes.

Ativista ambiental comprometido, Redford também lutou pela preservação da paisagem natural e dos recursos de Utah, onde morava.

Nascido Charles Robert Redford Jr. em 18 de agosto de 1936, em Santa Monica, Califórnia, era filho de um contador.

Em 2009, casou-se com a artista alemã e sua namorada de longa data, Sibylle Szaggars.

- Marca registrada -

Figura proeminente do cinema em inglês nos Estados Unidos e no mundo, Redford ganhou o Oscar de Melhor Diretor com "Gente como a gente" (1980), além de uma estatueta dourada honorária em 2002.

"O trabalho de Robert Redford como ator, diretor e produtor sempre representou o homem como ele mesmo: o intelectual, o artista, o cowboy", descreveu a atriz americana Barbra Streisand ao entregá-lo o Oscar honorário por sua trajetória.

Redford recebeu sua única indicação ao Oscar de Melhor Ator com a interpretação de um artista da década de 1930 em "Golpe de Mestre" (1973).

Um dos maiores feitos do declarado liberal e ambientalista foi o lançamento, em 1985, do independente Festival de Cinema de Sundance.

Criado para promover diretores descontentes com o cinema comercial e carente de diversidade de Hollywood, o festival impulsionou cineastas destacados como Jim Jarmusch, Quentin Tarantino e Steven Soderbergh.

